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Приставам не дадут "арестовывать чайники" у пенсионеров: принят закон об отсрочке по кредитам

Новости. Общество
16:09, 09 Декабря 2020
фото: Роман Храмовник/ТАСС
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий продление моратория по взысканию движимого имущества должников-физлиц до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года. Это значит, что в период пандемии приставы не будут ходить по квартирам и описывать стиральные машины, электрические чайники и кофеварки граждан", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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