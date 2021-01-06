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Приставам запретили ходить по квартирам пенсионеров и описывать имущество за долги

Новости. Общество
15:40, 07 Января 2021
фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Вступил в силу закон, предусматривающий продление моратория по взысканию движимого имущества должников-физлиц до 1 июля 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Действовавший до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц продлен до 1 июля 2021 года.

"Это значит, что в период пандемии приставы не будут ходить по квартирам и описывать стиральные машины, электрические чайники и кофеварки граждан", - говорится в сообщении.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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