Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 04 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Приставы арестовали автомобиль жителя Карелии, забывшего оплатить штрафы ГИБДД

Загрузка...

Подведены итоги рейда "Должник", сообщили управлении судебных приставов Карелии.

В ходе операции взыскано 543 административных штрафа на общую сумму 393 тысячи рублей. Из них 201 исполнительное производство — это штрафы ГИБДД на сумму 166 тысяч рублей.

Кроме этого, во время рейдовых мероприятий "Должник" судебные приставы Карелии произвели 7 арестов имущества должников на общую сумму 730 тысяч рублей.

В ходе операции судебные приставы-исполнители наложили два ареста на автотранспортные средства — Chevrolet Lanos и Land Cruiser. У должника - владельца кроссовера имеется задолженность по налоговым, а также неоплаченные штрафы ГИБДД на общую сумму 142 709 рублей. Сумма ареста составила 700 тысяч рублей. На следующий день должник пришел на прием к судебному приставу и оплатил всю сумму долга.

На месте рейда должники также производили оплату, в некоторых случаях сразу по нескольким штрафам ГИБДД. Один из должников закрыл долг сразу по 5 административным штрафам.

При проверке граждан на наличие задолженности установленным должникам были вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и на предоставление документов, подтверждающих оплату долга.

В результате рейдовых мероприятий судебными приставами — исполнителями окончено фактическим исполнением 630 исполнительных производств на общую сумму 511 тысяча рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-04-04 18:24:51
Ну . прямо сама эффективность , а не служба .))) Сумневаюсь чо то в результатах ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Аналитика

Сегодня 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 1
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»