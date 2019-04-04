Приставы арестовали автомобиль жителя Карелии, забывшего оплатить штрафы ГИБДД
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Подведены итоги рейда "Должник", сообщили управлении судебных приставов Карелии.
В ходе операции взыскано 543 административных штрафа на общую сумму 393 тысячи рублей. Из них 201 исполнительное производство — это штрафы ГИБДД на сумму 166 тысяч рублей.
Кроме этого, во время рейдовых мероприятий "Должник" судебные приставы Карелии произвели 7 арестов имущества должников на общую сумму 730 тысяч рублей.
В ходе операции судебные приставы-исполнители наложили два ареста на автотранспортные средства — Chevrolet Lanos и Land Cruiser. У должника - владельца кроссовера имеется задолженность по налоговым, а также неоплаченные штрафы ГИБДД на общую сумму 142 709 рублей. Сумма ареста составила 700 тысяч рублей. На следующий день должник пришел на прием к судебному приставу и оплатил всю сумму долга.
На месте рейда должники также производили оплату, в некоторых случаях сразу по нескольким штрафам ГИБДД. Один из должников закрыл долг сразу по 5 административным штрафам.
При проверке граждан на наличие задолженности установленным должникам были вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и на предоставление документов, подтверждающих оплату долга.
В результате рейдовых мероприятий судебными приставами — исполнителями окончено фактическим исполнением 630 исполнительных производств на общую сумму 511 тысяча рублей.
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