Приставы арестовали автомобиль жителя Карелии, забывшего оплатить штрафы ГИБДД

Подведены итоги рейда "Должник", сообщили управлении судебных приставов Карелии.

В ходе операции взыскано 543 административных штрафа на общую сумму 393 тысячи рублей. Из них 201 исполнительное производство — это штрафы ГИБДД на сумму 166 тысяч рублей.

Кроме этого, во время рейдовых мероприятий "Должник" судебные приставы Карелии произвели 7 арестов имущества должников на общую сумму 730 тысяч рублей.

В ходе операции судебные приставы-исполнители наложили два ареста на автотранспортные средства — Chevrolet Lanos и Land Cruiser. У должника - владельца кроссовера имеется задолженность по налоговым, а также неоплаченные штрафы ГИБДД на общую сумму 142 709 рублей. Сумма ареста составила 700 тысяч рублей. На следующий день должник пришел на прием к судебному приставу и оплатил всю сумму долга.

На месте рейда должники также производили оплату, в некоторых случаях сразу по нескольким штрафам ГИБДД. Один из должников закрыл долг сразу по 5 административным штрафам.

При проверке граждан на наличие задолженности установленным должникам были вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и на предоставление документов, подтверждающих оплату долга.

В результате рейдовых мероприятий судебными приставами — исполнителями окончено фактическим исполнением 630 исполнительных производств на общую сумму 511 тысяча рублей.