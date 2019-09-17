11:18, 17 Сентября 2019
Приставы арестовали автомобили жителей Карелии, задолжавших свыше полумиллиона рублей
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В одном случае долг составлял свыше 120 тысяч рублей, в другом – более 400 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Приставы арестовали счета должников, а также автомобили. В отношении одного должника введен запрет на регистрационные действия в отношении иномарки.
Не желая наступления еще более негативных последствий, оба должника погасили задолженность в полном объеме.
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