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Приставы Карелии арестовали у должника баню, дом и землю, чтобы заставить его вернуть 750 тысяч рублей государству

Новости. Общество
18:40, 22 Июля 2020
фото: © Валерий Бушухин / ТАСС
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В Кондопожском районе местный житель вернул государству долг, чтобы у него не отобрали дом, баню и землю, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось сводное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по кредитным платежам, расходы по оплате госпошлины, а также взыскание в пользу налогового органа на общую сумму 750 тысяч рублей.

Приставы установили, что должник не работает и по месту регистрации имущества не имеет. В результате должнику было вынесено постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации.

Позже стало известно, что должник является владельцем дома, бани и земельного участка, на которые впоследствии пристав наложил арест.

По информации УФССП, чтобы не расстаться с собственностью, должник погасил задолженность в полном объеме.

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