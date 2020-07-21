Приставы Карелии арестовали у должника баню, дом и землю, чтобы заставить его вернуть 750 тысяч рублей государству

В Кондопожском районе местный житель вернул государству долг, чтобы у него не отобрали дом, баню и землю, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось сводное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по кредитным платежам, расходы по оплате госпошлины, а также взыскание в пользу налогового органа на общую сумму 750 тысяч рублей.

Приставы установили, что должник не работает и по месту регистрации имущества не имеет. В результате должнику было вынесено постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации.

Позже стало известно, что должник является владельцем дома, бани и земельного участка, на которые впоследствии пристав наложил арест.

По информации УФССП, чтобы не расстаться с собственностью, должник погасил задолженность в полном объеме.