Приставы Карелии обновили список выставленной на продажу арестованной недвижимости

С молотка уходят квартиры в нескольких городах Карелии, а также дома, участки и даже резервуары.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов Карелии, в настоящее время на электронной площадке «РТС-тендер» проводятся торги недвижимого заложенного имущества.

В числе арестованной недвижимости — квартиры, дома, нежилые помещения, земельные участки и резервуары. Начальная цена колеблется от 50 тысяч до почти 17 миллионов рублей.