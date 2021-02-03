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Приставы Карелии опубликовали номера телефонов, по которым можно узнать о своих долгах

Новости. Общество
17:40, 04 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Карелии 9 февраля пройдет акция "Узнай о своих долгах", сообщили в УФССП республики.

В рамках Всемирного дня безопасного интернета 9 февраля УФССП Карелии присоединится к Всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах".

В ходе акции судебные приставы-исполнители проведут разъяснительную работу, напоминая гражданам и представителям юридических лиц о погашении долгов с помощью интернета.

В рамках проведения Всероссийской акции "Узнай о своих долгах" в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организована работа телефонов Управления. Специалисты окажут правовое консультирование населения республики, будет проведена разъяснительная работа по вопросам получения информации о наличии образовавшейся задолженности и ее своевременного погашения.

Если Вам необходимо получить информацию или узнать о своих долгах, это можно сделать 9 февраля по номерам телефонов структурных подразделений.

Общедоступные телефоны отделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.

ОСП по работе с физическими лицами №1 г. Петрозаводска и Прионежского района
(8142) 784939
(8142) 760861
(8142) 762658

ОСП по работе с физическими лицами №2 г. Петрозаводска
(8142) 760874
(8142) 765938
(8142) 785145

ОСП по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по г. Петрозаводску и Прионежскому району
(8142) 760560
(8142) 760591

ОСП по Беломорскому району
(81437) 52703

ОСП по Калевальскому району
(81454) 41504

ОСП по Кемскому району
(81458) 71487

ОСП по Кондопожскому району
(81451) 78110

ОСП по г. Костомукша
(81459) 51378

ОСП по Лахденпохскому району
(81450) 46788

ОСП по Лоухскому району
(81439) 51140

ОСП по Медвежьегорскому району
(81434) 58875

ОСП по Муезерскому району
(81455) 33128

ОСП по Олонецкому району
(81436) 42790

ОСП по Питкярантскому району
(81433) 41265

ОСП по Пряжинскому району
(81456) 31532

ОСП по Пудожскому району
(81452) 51500

ОСП по Сегежскому району
(81431) 43019

ОСП по г. Сортавала
(81430) 46844

ОСП по Суоярвскому району
(81457) 52471

Межрайонный Отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам
(8142) 760693

ОСП по работе с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района
(8142) 760584

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