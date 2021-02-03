Приставы Карелии опубликовали номера телефонов, по которым можно узнать о своих долгах

В Карелии 9 февраля пройдет акция "Узнай о своих долгах", сообщили в УФССП республики.
В рамках Всемирного дня безопасного интернета 9 февраля УФССП Карелии присоединится к Всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах".
В ходе акции судебные приставы-исполнители проведут разъяснительную работу, напоминая гражданам и представителям юридических лиц о погашении долгов с помощью интернета.
В рамках проведения Всероссийской акции "Узнай о своих долгах" в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия организована работа телефонов Управления. Специалисты окажут правовое консультирование населения республики, будет проведена разъяснительная работа по вопросам получения информации о наличии образовавшейся задолженности и ее своевременного погашения.
Если Вам необходимо получить информацию или узнать о своих долгах, это можно сделать 9 февраля по номерам телефонов структурных подразделений.
Общедоступные телефоны отделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия.
ОСП по работе с физическими лицами №1 г. Петрозаводска и Прионежского района
(8142) 784939
(8142) 760861
(8142) 762658
ОСП по работе с физическими лицами №2 г. Петрозаводска
(8142) 760874
(8142) 765938
(8142) 785145
ОСП по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по г. Петрозаводску и Прионежскому району
(8142) 760560
(8142) 760591
ОСП по Беломорскому району
(81437) 52703
ОСП по Калевальскому району
(81454) 41504
ОСП по Кемскому району
(81458) 71487
ОСП по Кондопожскому району
(81451) 78110
ОСП по г. Костомукша
(81459) 51378
ОСП по Лахденпохскому району
(81450) 46788
ОСП по Лоухскому району
(81439) 51140
ОСП по Медвежьегорскому району
(81434) 58875
ОСП по Муезерскому району
(81455) 33128
ОСП по Олонецкому району
(81436) 42790
ОСП по Питкярантскому району
(81433) 41265
ОСП по Пряжинскому району
(81456) 31532
ОСП по Пудожскому району
(81452) 51500
ОСП по Сегежскому району
(81431) 43019
ОСП по г. Сортавала
(81430) 46844
ОСП по Суоярвскому району
(81457) 52471
Межрайонный Отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам
(8142) 760693
ОСП по работе с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района
(8142) 760584
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