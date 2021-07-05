Приставы Карелии "пленили" алиментщика-должника, когда он пришел устраиваться работу

В Службе судебных приставов Карелии рассказали историю, как они выписали штраф в 75 тысяч рублей алиментщику, который уже и так задолжал 300 тысяч.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится исполнительное производство о взыскании с должника задолженности по алиментам на 300 тысяч рублей.

За неуплату алиментов должнику было назначено наказание в размере 60 часов обязательных работ. Алиментщик к обязательным работам не приступил.

Ранее должник был дважды объявлен в розыск, на контакты не шел, необходимых выводов не сделал и снова был объявлен в исполнительный розыск. Материалы поступили в Межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников и их имущества. Около недели шли розыскные мероприятия, и появилась информация о том, что должник обратился с резюме в одну из строительных организаций Петрозаводска о принятии его на работу.

Тогда была спланирована операция по поимке злостного неплательщика алиментов, в ходе которой должника по телефону пригласили в организацию якобы для прохождения собеседования.

Должник поверил и прибыл в назначенное время к зданию, где и был «пленен». Алиментщика доставили к судебному приставу, который составил протокол о привлечении его к административному наказанию. Постановлением мирового суда должнику назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей.

За злостное уклонение от уплаты алиментов возбуждено уголовное дело. Далее оно будет передано в прокуратуру для обвинительного заключения с последующей передачей материалов дела в суд.

Теперь должник обязан не только оплатить всю сумму задолженности по алиментам, но и отработать в полном объеме обязательные работы и погасить административный штраф. Кроме того, велика вероятность наступления уголовной ответственности.