Приставы Карелии приглашают граждан на прием

Граждане могут обратиться к должностным лицам Управления и отделов судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений и иных уполномоченных органов, сообщили в Управлении службы судебных приставов Карелии.

В четверг, 28 марта, с 14.00 до 20.00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия и отделах судебных приставов будет проводиться День единого приема граждан. Граждане могут обратиться к должностным лицам Управления и отделов судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений и иных уполномоченных органов.

Прием будет осуществляться руководством Управления, начальниками отделов аппарата Управления, начальниками и заместителями начальников отделов судебных приставов и судебными приставами-исполнителями отделов судебных приставов управления.

Личный прием граждан будет проводиться на основании документа, удостоверяющего личность, и (или) документа, подтверждающего полномочия.

Информацию о проведении Дня единого приема граждан можно получить по телефону 8(8142)768731.