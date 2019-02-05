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Новости. Общество
11:24, 05 Февраля 2019
фото: pomorskibereg.ru

Приставы Карелии рассказали, как удалось взыскать 8-миллионный долг с муниципалитета

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Главе администрации муниципального образования в Беломорском районе, задолжавшей за услуги ЖКХ более 8 млн, пригрозили уголовной ответственностью, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

Глава администрации муниципального образования в Беломорском районе длительное время не оплачивала услуги ЖКХ. Взыскатель обратился с заявлением в Арбитражный суд Карелии. Суд принял решение в пользу организации топливно-энергетического комплекса и постановил взыскать задолженность.

Решение суда должником исполнено не было. В результате исполнительный документ был передан в службу судебных приставов.

Должнику был установлен добровольный срок для оплаты долга. В связи с тем, что муниципалитет так и не соглашался выплачивать долг, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга - 603 862 рубля.

Должник не исполнил законные требования судебного пристава-исполнителя, за что был привлечен к административной ответственности. Главе администрации муниципального образования был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Судебный пристав наложил арест на 15 квартир, свободных от прав третьих лиц, которые являются собственностью муниципалитета, оргтехнику и мебель в трех кабинетах муниципального образования.

Однако все указанные меры не возымели должного эффекта. Должник продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Сумма долга оставалась не погашенной.

За неисполнение решения суда представителю должника было вручено предупреждение об уголовной ответственности.

Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность за совершенное преступление вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Этот аргумент оказался самым весомым и возымел свое положительное действие. Должник погасил долг по исполнительному производству.

На сегодняшний день администрация муниципального образования не оплатила расходы по госпошлине — 66 тысяч рублей и исполнительский сбор — 603 862 рубля. Часть квартир, на которые наложен арест, находятся на оценке и будут реализованы в счет погашения указанных сумм.

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