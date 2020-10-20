Приставы Карелии разыскали должника через портал Госуслуг

Мужчина задолжал юридическому лицу 255 тысяч рублей, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Карелии.

У приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании с должника в пользу юридического лица задолженности свыше 255 тысяч рублей.

Установлено, что по известным адресам должник не проживает, но имеет подписку на сервисе Портал государственных услуг.

Получив через указанный сервис уведомление о наличии задолженности, должник связался с судебным приставом по телефону с вопросом о характере и размере задолженности.

В ходе разговора должнику рассказали о сведениях исполнительного производства и порядок погашения задолженности.

После получения информации мужчина погасил задолженность в полном объеме в установленный срок.