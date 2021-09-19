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Приставы Карелии сообщили, что на портале Госуслуг запущен новый сервис делегирования полномочий

Новости. Общество
18:00, 21 Сентября 2021
фото: © Алексей Зотов / ТАСС

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Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг.

Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг. Для этого достаточно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После получения полномочий он сможет воспользоваться следующими сервисами на портале Госуслуг:

- Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству
- Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, представители 34 организаций подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов, воспользовавшись 3 тысячами доверенностями.

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