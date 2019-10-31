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Новости. Происшествия
09:53, 31 Октября 2019
фото: © РИА Новости. Максим Богодвид, © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Приставы Карелии спасли потерявшего сознание мужчину

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Мужчине стало плохо около здания Лоухского районного суда, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Во время обхода здания районного суда, судебный пристав обнаружил лежащего на земле человека без сознания с признаками эпилептического приступа. На помощь ему подоспел напарник. 

По телефону приставы вызвали бригаду скорой помощи и начали оказывать мужчине доврачебную помощь. По приезде скорой к месту вызова, гражданин уже был в сознании.

Пострадавшего доставили в Лоухскую ЦРБ.

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