Приставы Карелии спасли потерявшего сознание мужчину

Мужчине стало плохо около здания Лоухского районного суда, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Во время обхода здания районного суда, судебный пристав обнаружил лежащего на земле человека без сознания с признаками эпилептического приступа. На помощь ему подоспел напарник.

По телефону приставы вызвали бригаду скорой помощи и начали оказывать мужчине доврачебную помощь. По приезде скорой к месту вызова, гражданин уже был в сознании.



Пострадавшего доставили в Лоухскую ЦРБ.