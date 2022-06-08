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Приставы Карелии ведут личный прием по записи два дня в неделю с утра до вечера

Новости. Общество
15:10, 16 Июня 2022
фото: © «Столица на Онего»

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в УФССП Карелии ведется прием граждан и представителей организаций при условии записи по электронной очереди, сообщили в ведомстве.

В связи с приостановлением ограничений, наложенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, в УФССП Карелии ведется прием граждан и представителей организаций при условии записи на личный прием по электронной очереди. Записаться можно на сайте r10.fssp.gov.ru.

Для записи на личный прием необходимо зайти на сайт УФССП России по Республике Карелия.

1 вариант: через раздел «Обращения» > «Личный прием граждан» > «Запись на личный прием», где заявителю будет предложено ознакомиться с условиями предварительной записи;

2 вариант: через раздел «Сервисы» > «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России».

Заявка на личный прием к должностным лицам аппарата и отделений судебных приставов Управления принимаются в приемные часы с указанием удобного для заявителя времени.

Приставы обращают внимание, что прием по записи проводится по вторникам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и четвергам с 10.00 до 12. 00 и с 13.00 до 18.00.

Рекомендуется для получения дополнительной информации воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.

Подать обращение можно через сервис «Интернет-приемная» - «Заполнение формы для подачи электронного обращения» и по общедоступным телефонам, указанным на сайте Управления.

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