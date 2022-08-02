Приставы выставили на торги золотые часы экс-главы Карелии Нелидова, осужденного за взятки

Подарочную медаль Заксобрания Санкт-Петербурга и часы стоимостью более миллиона рублей, арестованные у осужденного за взятки бывшего главы Карелии Андрея Нелидова, выставили на торги.

На сайте УФССП Карелии опубликована информация о реализации арестованного имущества.

Как стало известно "Столице на Онего", на торги выставлено имущество, арестованное у Андрея Нелидова, экс-главы Карелии, осужденного за взятки в 2018 году и отбывшего наказание в местах лишения свободы.

На торги выставлены:

- Подарочная медаль «Законодательное собрание Санкт-Петербурга» из серебра 925 пробы с позолотой 999 пробы, вес 168,15 гр. - 8400,00

- Часы мужские «ROGER DUBUIS» коллекция Easy Diver Tourbillon, модель Just for friends SE48 02 9/0 K9.53, частично из белого золота 750 пробы, классического стиля, механические, водонепроницаемые (300 м.) на ремешке черного цвета - 1273100,00

- Часы мужские из белого металла «ROLEX» механические, классического типа, с автоподзаводом, водонепроницаемость 100 м., сапфировое стекло, коллекция DATEJUST OYSTER PERPETUAL, модель 116334 Rhodium, снабжены оригинальным браслетом белого металла с раскладывающейся застежкой, часы выполнены в стальном корпусе, безель — из белого золота 750 пробы - 724200,00

- Часы мужские, классического стиля, механические с автоподзаводом, из белого металла BREGUET 3380 на ремешке черного цвета, выполнены в корпусе из белого золота 750 пробы, снабжены ремешком черного цвета из натуральной кожи крокодила с раскладывающейся застежкой, стекло — сапфировое с антибликовым покрытием - 1998700,00

- Часы GRAHAM мужские, классического стиля, часы выполнены в титановом корпусе, снабжены каучуковым ремнем – 540700,00.

Коллекция медалей «История в лицах Россия XX-XXI век», общий вес чистого серебра коллекции 404,3 гр., медали Львов, Хрущев, Андропов, Керенский, Брежнев, Путин, Ленин - 37500,00.

Напомним, 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от петрозаводской предпринимательницы за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа.

Первые месяцы после приговора суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в так называемую тюремную больницу в Медвежьегорске.

УФСИН Карелии поддержало ходатайство Нелидова об условно-досрочном освобождении. И 30 марта 63-летний экс-глава Карелии Андрей Нелидов вышел на свободу.

Поскольку на свободу Андрей Нелидов без учета УДО должен был выйти только в 2023 году, то весь оставшийся срок ему предстоит регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по месту прописки.