Экс-глава Карелии Андрей Нелидов сегодня вышел на свободу

По имеющейся информации, он намерен возвратиться в родной Санкт-Петербург, где проживает его гражданская супруга Арина и 9-летний сын Андрей Нелидов-младший

Утром 30 марта бывший глава Карелии Андрей Нелидов условно-досрочно вышел на свободу из так называемой тюремной больницы в Медвежьегорске. Об этом "Столице на Онего" сообщили в УФСИН республики.

По данным нашего издания, после освобождения 63-летний Андрей Нелидов планирует возвратиться в родной Санкт-Петербург. Здесь проживают его гражданская супруга Арина, считавшаяся в Петрозаводске хорошим адвокатом по семейному праву, и их 9-летний сын Андрей Нелидов-младший.

Напомним, что 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от петрозаводской предпринимательницы за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По полученной в республиканской прокуратуре информации, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов выплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после приговора суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в так называемую тюремную больницу в Медвежьегорске. Здесь, сообщили нам в УФСИН Карелии, экс-губернатор трудился санитаром. Убирал помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищал ее от снега. В исправительном учреждении Нелидов вел себя хорошо, режим отбывания наказания не нарушал, от работы не отлынивал.

Как ранее мы сообщали, УФСИН Карелии поддержало ходатайство Нелидова об УДО, а прокурор нет. Тем не менее, прокуратура не стала обжаловать решение судьи Медвежьегорского суда Игоря Писанчина, 12 марта удовлетворившего ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Поскольку на свободу Андрей Нелидов без учета УДО должен был выйти только в 2023 году, то весь оставшийся срок ему предстоит регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по месту прописки.