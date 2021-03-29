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Экс-глава Карелии Андрей Нелидов сегодня вышел на свободу

Новости. Политика
13:28, 30 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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По имеющейся информации, он намерен возвратиться в родной Санкт-Петербург, где проживает его гражданская супруга Арина и 9-летний сын Андрей Нелидов-младший

Утром 30 марта бывший глава Карелии Андрей Нелидов условно-досрочно вышел на свободу из так называемой тюремной больницы в Медвежьегорске. Об этом "Столице на Онего" сообщили в УФСИН республики.

По данным нашего издания, после освобождения 63-летний Андрей Нелидов планирует возвратиться в родной Санкт-Петербург. Здесь проживают его гражданская супруга Арина, считавшаяся в Петрозаводске хорошим адвокатом по семейному праву, и их 9-летний сын Андрей Нелидов-младший.

Напомним, что 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от петрозаводской предпринимательницы за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По полученной в республиканской прокуратуре информации, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов выплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после приговора суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в так называемую тюремную больницу в Медвежьегорске. Здесь, сообщили нам в УФСИН Карелии, экс-губернатор трудился санитаром. Убирал помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищал ее от снега. В исправительном учреждении Нелидов вел себя хорошо, режим отбывания наказания не нарушал, от работы не отлынивал.

Как ранее мы сообщали, УФСИН Карелии поддержало ходатайство Нелидова об УДО, а прокурор нет. Тем не менее, прокуратура не стала обжаловать решение судьи Медвежьегорского суда Игоря Писанчина, 12 марта удовлетворившего ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Поскольку на свободу Андрей Нелидов без учета УДО должен был выйти только в 2023 году, то весь оставшийся срок ему предстоит регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по месту прописки. 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-30 15:07:47
Мы сами виноваты в таком отношении к пожилым людям в нашей стране .
Вася
2021-03-30 14:53:13
Есть адекватные пенсионеры.
кир
2021-03-30 14:48:17
Пофиг, на нас это никак не влияет, - сказал кот.
Изя
2021-03-30 14:45:12
Все правильно . нечего сидеть по уголовным статьям , полит.заключенным места нужно много )))) :)
Андрей
2021-03-30 14:29:27
"Социально-близкий" - чего бы и не отпустить?
Вася
2021-03-30 14:28:50
Голикова сказала, что наши пенсионеры не умеют инвестировать!
Андрей
2021-03-30 14:22:37
О, тёзка, на свободе! Дождался бедолага, сейчас сковырнет шею не одной бутылочке, оторвётся по полной, столько терпеть не пить, трудно....
Изя
2021-03-30 14:43:28
Андрей, за чем Вы так , у него же поджелудочная ..... :)
Вася
2021-03-30 14:21:46
Если пенсионерам не хватает средств, и они работают также до глубокой старости.
ромео
2021-03-30 14:21:00
надеюсь, что Слабунова, Фукс, Трунов, Ульянов, Ермолина его встретят и отведут в агрикалчу, пусть расскажет о себе
театральный критик
2021-03-30 15:06:27
ромео, да их всех надо на дебаркадер загрузить. Пусть там читки проводят в акватории Белого моря.
Вася
2021-03-30 14:18:17
У нас очень много счастливых пенсионеров,
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