Нелидов: "В какой-то момент мне казалось, что я чуть ли не соратник Путина"

Обвиняемый во взятках Андрей Нелидов выступил в суде с последним словом.

Бывший глава Карелии и директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов, которого обвиняют во взятках, выступил в Петрозаводском городском суде с последним словом. Его выступление было долгим и эмоциональным. Он говорил о добре и зле, о своей семье, о том, что решение по уголовному делу напрямую определит его судьбу, так как он уже не молод и серьезно болен. Ну, и, конечно, еще раз определил свое отношение к выдвинутому обвинению:

"В какой-то момент мне казалось, что я чуть ли не соратник Путина, который вместе с ним делает все для того, чтобы инвестиции были в государстве… Почему-то я поверил в то, что я тот человек, который должен любыми путями доказывать это. Это, конечно, все было заблуждением. Давно я уже не губернатор, а просто директор музея. Но почему-то вел себя как губернатор, когда принимал те решения, которые не должен был принимать. Но при этом руководствовался я, действительно, какими-то правилами, что так правильно, так лучше. Да, так нельзя делать, а я сделаю. Потому что этого хотят люди, близкие. Верил посулам этих людей. Что вот, Андрей Витальевич, вы же можете все решить. Мне так, видимо, это нравилось, что я говорил, да, конечно, я все решу, идите туда, вы, давайте двигайтесь сюда, вы несите деньги сюда. Я все людям объясню, мне поверят. Ничего подобного, никто не поверил. Никто не поверил. Все с радостью сказали, нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп, мы все понимаем, но поверит ли тебе судья? И последней надеждой являетесь действительно вы (суд), в том смысле, что не просто на слово поверите, а оцените те доказательства и факты, которые были предъявлены и дадите им логическое объяснение".

Мы записали речь Нелидова целиком и даем ее "без купюр".

Полный текст можно прочитать здесь.