Следователи считают, что источником финансирования «Справедливой России» в Карелии стали взятки

В ходе судебного процесса стали известны скандальные подробности уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

27 сентября в Петрозаводском городском суде прошло второе заседание по делу Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности. На состоявшемся процессе бывший председатель Петрозаводского городского совета выслушал обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Из слов государственного обвинителя следовало, что экс-спикер горсовета оказывал внушительное влияние на ключевых городских чиновников, а также на своих политических оппонентов, которые, по версии следствия, обращались к нему за финансовой помощью.

По версии следствия, в период с февраля по март 2018 года к Геннадию Боднарчуку, который являлся секретарем петрозаводского отделения партии «Единая Россия», обратился председатель регионального отделения «Справедливой России» Ройне Изюмов и попросил денег. Изюмов сообщил, что у местных справедливороссов сложилось «тяжелое финансове положение». Он попросил Геннадия Боднарчука оказывать ежемесячную финансовую помощь отделению в размере 150 тыс. рублей. Единоросс Боднарчук поддержал идею справедливоросса Изюмова. Как указывает следствие, мотивом подсудимого было стремление укрепить свое влияние в Петросовете и городской мэрии.

«Боднарчук преследовал личные политические и корыстные цели, выраженные в желании получить контроль над указанным региональным отделением партии и, как следствие, депутатами Петрозаводского городского совета, являющимися членами партии «Справедливая Россия», и тем самым дополнительно укрепить свои позиции, должностное положение председателя Петрозаводского городского совета, что позволяло ему дополнительно усилить свое влияние на должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа в их служебной деятельности», - говорится в тексте гособвинителя.

При этом следователи считают, что источником финансирования «Справедливой России» стали взятки, которые Геннадий Боднарчук мог получать от своего коллеги Валерия Матвеева. Иными словами, чтобы выдать деньги Ройне Изюмову, сперва предстояло их получить у Валерия Матвеева.

«Боднарчук … обратился к Матвееву. Предложил на регулярной основе передавать Боднарчуку в качестве взятки денежные средства в сумме 150 тыс. рублей ежемесячно», - гласит текст обвинения. Эти деньги, по версии следствия, могли идти Боднарчуку за неофициальное продвижение в мэрии Петрозаводска интересов Матвеева и представляемых им лиц. Бывший заместитель председателя горсовета преступное предложение принял, нуждаясь в инструментах лоббирования, которыми владел его коллега Боднарчук.

«При этом, учитывая вышеуказанные договоренности с Изюмовым, денежные средства, получаемые от Матвеева в качестве взятки, Боднарчук … планировал направлять сразу же на оказание финансовой помощи региональному отделению партии «Справедливая Россия», о чем Матвееву не было известно», - сообщила гособвинитель.

По версии следствия, Геннадий Боднарчук не рисковал сам забирать взятки, а свел Матвеева со сторонником Изюмова, которому предстояло выдавать деньги. Матвеев, в свою очередь, назначил своего представителя для ежемесячной передачи денег справедливороссам.

Подробнее читайте здесь.