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Новости. Политика
06:40, 06 Декабря 2018

Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда

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Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов выйдет будет освобожден из заключения, как только в ИК-7 поступят документы Верховного суда России об отмене незаконных приговоров.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в УФСИН по Карелии. По словам собеседника издания, документы должны поступить в исправительную колонию №7 в Сегеже, где сейчас находится Алиханов. Он будет освобожден в тот же день, как документы окажутся в исправительном учреждении. Как долго материалы суда будут идти из Москвы в Сегежу, пока неизвестно.

В среду, 5 декабря в Москве состоялось заседание Президиума Верховного суда России, на котором рассматривался вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Девлета Алиханова на протяжении трех лет по решению Европейского суда. Данные постановления были отменены.

Как сообщил адвокат Алиханова Михаил Шогин, Президиум Верховного суда России отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали.

По словам Шогина, уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию.  

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, решение Президума - "приговор Алиханову отменить за отсутствием в деле состава преступления, уголовное преследование прекратить, выпустить Алиханова из-под стражи".

Президиум Верховного суда России – это высшая судебная инстанция нашей страны. Его решения нигде не обжалуются.

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