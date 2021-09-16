Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

Сотрудники УФСИН Карелии голосуют на работе

Новости. Политика
14:42, 17 Сентября 2021
фото: УФСИН Карелии

Новости партнеров

В исправительной колонии №7 в Карелии работает избирательный участок, здесь могут голосовать ее сотрудники и их коллеги из других учреждений УФСИН.

В Сегеже сотрудникам системы ФСИН предложили 17, 18 и 19 сентября проголосовать в рабочее время на участке № 467. Он расположен прямо в исправительной колонии № 7. Многих порадовала возможность проголосовать на работе.

«Сотрудники получали открепительные удостоверения, чтобы на нашем участке проголосовать. Это удобно, потому что можно проголосовать, не отрываясь от рабочего процесса», — сказал заместитель начальника ИК-7 Леонид Свердлов.

Замначальника ИК-1 в Надвоицах Александр Харин уже сделал свой выбор и отметил, что положительные моменты не только в голосовании на работе, но и в трехдневном формате.

«Не надо отвлекаться в свое личное время, свои выходные, лучше сейчас в течение дня сюда зайти и проголосовать, и теперь два свободных дня впереди, можно отдыхать», — сообщил Харин.

Всего в Карелии работают 462 избирательных участка. Шесть находятся в местах временного пребывания граждан, 4 из них — в медучреждениях, по одному на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»