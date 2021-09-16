Сотрудники УФСИН Карелии голосуют на работе

В исправительной колонии №7 в Карелии работает избирательный участок, здесь могут голосовать ее сотрудники и их коллеги из других учреждений УФСИН.

В Сегеже сотрудникам системы ФСИН предложили 17, 18 и 19 сентября проголосовать в рабочее время на участке № 467. Он расположен прямо в исправительной колонии № 7. Многих порадовала возможность проголосовать на работе.

«Сотрудники получали открепительные удостоверения, чтобы на нашем участке проголосовать. Это удобно, потому что можно проголосовать, не отрываясь от рабочего процесса», — сказал заместитель начальника ИК-7 Леонид Свердлов.

Замначальника ИК-1 в Надвоицах Александр Харин уже сделал свой выбор и отметил, что положительные моменты не только в голосовании на работе, но и в трехдневном формате.

«Не надо отвлекаться в свое личное время, свои выходные, лучше сейчас в течение дня сюда зайти и проголосовать, и теперь два свободных дня впереди, можно отдыхать», — сообщил Харин.

Всего в Карелии работают 462 избирательных участка. Шесть находятся в местах временного пребывания граждан, 4 из них — в медучреждениях, по одному на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.