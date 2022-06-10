Приставы Карелии за долги арестовали технику и счета у предприятия по добыче драгоценных металлов

Предприятие в Кондопожском районе задолжало более 7 млн рублей по платежам в бюджет и юридическим лицам, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении у судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района находится сводное производство о взыскании с предприятия, осуществляющего деятельность по добыче декоративного и строительного камня, драгоценных металлов, задолженности по платежам в бюджет и юридическим лицам в размере 7 миллионов рублей.

Предприятие, которое работает в Кондопожском районе, долги возвращать не спешило, и чтобы ускорить процесс выплат, приставы арестовали у него самоходную технику, предварительной стоимостью в один миллион рублей, и наложили арест на счета.

Руководитель предприятия, по словам приставов, лично под роспись был предупрежден об уголовной ответственности.

Так как в срок добровольного исполнения предприятие задолженность не погасило, долг увеличился на 500 тысяч рублей. Кроме того, за неисполнение законного требования судебного пристава о предоставлении документов, касающихся финансово хозяйственной деятельности, должник-организация был привлечен к административной ответственности.

Данные меры поспособствовали погашению задолженности в полном объеме.