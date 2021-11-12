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Приставы нашли должника-алиментщика, сбежавшего из Карелии в теплые края

Новости. Общество
10:24, 11 Января 2022
фото: © freepik

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Житель Карелии задолжал ребенку полмиллиона рублей по алиментам и уехал в Краснодарский край, но приставы нашли его и напомнили о долге, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в отношении должника в размере 1/4 от дохода.

Должник от уплаты алиментов длительное время уклонялся, скрывал место жительства, а потом и вовсе переехал в другой регион, не сообщив об этом судебному приставу, в связи с чем накопилась задолженность свыше 500 тысяч рублей.

Приставы стали искать должника и вскоре обнаружили его в Краснодарском крае, где он уже успел купить жилье и устроиться на работу в агрокомплекс.

Судебный пристав одновременно направил в адрес работодателя постановление об обращении взыскания на доходы должника и поручение приставам по Краснодарского края о проверке факта проживания должника и наличия его недвижимого имущества.

По итогам проведенной работы, с должника стали удерживать в пользу ребенка 1/4 от дохода.

 

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