Приставы не смогут списать за долги "коронавирусные выплаты" на детей

В каких случаях с должников нельзя будет списать деньги, разъяснено на сайте ФССП Карелии.

Президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Законом внесены изменения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", предусматривающие приостановление исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве.

Внесены изменения в статью 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве", устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с Указом президента России "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", на который не может быть обращено взыскание.

При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.