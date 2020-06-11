890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии известный завод по производству мороженого объяснил причину судебных разбирательств 2
Сегодня 09:28
Медведица с тремя медвежатами устроила ночную прогулку по комбинату в Карелии 3
Сегодня 12:57
Доктор с необычными трубочками
Сегодня 12:40
Фитнес-инструктора обвиняют в сексуальном насилии над женщиной в Петрозаводске 1
Сегодня 06:40
За 24 часа в Карелии выявили 17 заражений коронавирусом
Сегодня 08:22

Приставы не смогут списать за долги "коронавирусные выплаты" на детей

Новости. Общество
18:00, 11 Июня 2020
фото: © ТАСС/ Григорий Сысоев
Загрузка...

В каких случаях с должников нельзя будет списать деньги, разъяснено на сайте ФССП Карелии.

Президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Законом внесены изменения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", предусматривающие приостановление исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве.

Внесены изменения в статью 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве", устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с Указом президента России "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", на который не может быть обращено взыскание.

При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Боря
2020-06-11 18:29:10
А в интернете пишут люди что снимают....почитайте...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
04.06.2020, 11:05
Карелию вводят в режим жесткой экономии

Аналитика

Сегодня 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 7
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 5
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»