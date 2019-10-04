Приставы арестовали счета у горнодобывающей компании в Карелии, задолжавшей 8 млн рублей

После ареста счетов и транспорта горнодобывающая компания в Карелии выплатила 8-миллионный долг, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В связи с временными финансовыми трудностями горнодобывающая организация, расположенная в Питкярантском районе, перестала оплачивать налоги. Долг предприятия перед бюджетом составил более 8 миллионов рублей. Налоговым органом в отдел судебных приставов по Питкярнтскому району было предъявлено на принудительное исполнение 18 постановлений о взыскании задолженности.

Судебным приставом руководству организации-должника было вручено требование о погашении задолженности. В срок, предоставленный для добровольного исполнения исполнительных документов, оплата задолженности по фискальным платежам произведена не была.

В ходе совершения исполнительных действий было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрированы транспортные средства и недвижимость. Судебный пристав-исполнитель произвел арест выявленного имущества. Предварительная стоимость арестованного имущества – погрузчика, транспортных средств и административного здания - составила более 10 млн. рублей.

Кроме того, судебным приставом-исполнителем выносились постановления об аресте денежных средств на счетах должника-организации, счета должника блокировались.

Исполнительные действия дали результат. Вскоре от должника стали поступать денежные средства. Налоговая задолженность была погашена в полном объеме.