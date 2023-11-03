Приставы Пряжи спасли мужчину, умиравшего от приступа эпилепсии

Судебные приставы вовремя оказали первую помощь и спасли жизнь человеку.

Как сообщили в УФССП Карелии, Евгений Шалгунов и Виталий Гончаров служат в отделении судебных приставов по Пряжинскому району Карелии.

В ведомстве рассказали, что недавно младшиесудебные приставы шли домой по улице Марии Мелентьевой и услышали крик о помощи.

На помощь их позвала прохожая девушка. При ней на землю упал мужчина и стал задыхаться от приступа эпилепсии.



«Кожные покровы человека к тому времени приобрели синеватый оттенок», — говорится в сообщении УФССП нашего региона.

Шалгунов оказал первую помощь односельчанину. Гончаров вызвал бригаду скорой помощи. После Евгений Шалгунов рассказал о том, что это был не первый случай своевременной помощи эпилептику.



Ранее он оказал экстренную помощь мужчине, который упал на улице недалеко от здания суда, сообщили в карельском управлении федеральной службы судебных приставов.