Узнать о своих долгах можно у приставов Карелии

С 18 по 22 декабря УФССП по Карелии присоединится к Всероссийской акции "Узнай о своих долгах", сообщили в ведомстве.

В рамках акции "Узнай о своих долгах!" судебные приставы проведут мероприятия по повышению эффективности взыскания задолженностей по различным категориям исполнительных производств.

Судебные приставы проведут разъяснительную работу. Напомнят жителям республики обо всех возможных способах оплаты задолженностей и промотивируют их встретить Новый год без долгов. В рамках данной акции в карельском управлении судебных приставов организована работа телефонов.

Специалисты окажут правовое консультирование граждан по вопросам обращения в ФССП, о том, как получить информацию о наличии образовавшейся задолженности, и о том, как ее своевременно погасить. Разъяснят, как предоставляются государственные услуги ФССП России в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Если Вам необходимо получить информацию или узнать о своих долгах, сделать это можно по общедоступным номерам телефонов структурных подразделений, которые расположены на интернет-сайте УФССП России по Республике Карелия: www.r10.fssp.gov.ru/contacts_osp/.