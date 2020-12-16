890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителей Карелии просят оценить для президента качество своей жизни 18
16.12.2020 18:20
Представитель оппозиции в парламенте Карелии начнет получать зарплату за свою работу 28
Сегодня 11:41
Число свободных коек для лечения заразившихся коронавирусом пациентов упало ниже критической отметки 12
Сегодня 09:35
Владеющая сотнями магазинов в Карелии торговая сеть отменила наценку на основные продукты 7
Сегодня 09:12
ВОЗ советует надевать маски и на семейных праздниках
16.12.2020 19:10
Улицу Куйбышева продлят до набережной Варкауса в следующем году 12
Сегодня 06:40
Новое оборудование позволит делать тест на коронавирус в Карелии за 50 минут 4
Сегодня 07:50

Узнать о своих долгах можно у приставов Карелии

Новости. Общество
17:20, 17 Декабря 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Загрузка...

С 18 по 22 декабря УФССП по Карелии присоединится к Всероссийской акции "Узнай о своих долгах", сообщили в ведомстве.

В рамках акции "Узнай о своих долгах!" судебные приставы проведут мероприятия по повышению эффективности взыскания задолженностей по различным категориям исполнительных производств.

Судебные приставы проведут разъяснительную работу. Напомнят жителям республики обо всех возможных способах оплаты задолженностей и промотивируют их встретить Новый год без долгов. В рамках данной акции в карельском управлении судебных приставов организована работа телефонов.

Специалисты окажут правовое консультирование граждан по вопросам обращения в ФССП, о том, как получить информацию о наличии образовавшейся задолженности, и о том, как ее своевременно погасить. Разъяснят, как предоставляются государственные услуги ФССП России в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Если Вам необходимо получить информацию или узнать о своих долгах, сделать это можно по общедоступным номерам телефонов структурных подразделений, которые расположены на интернет-сайте УФССП России по Республике Карелия:  www.r10.fssp.gov.ru/contacts_osp/.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 11:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели" 3
Сегодня 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»