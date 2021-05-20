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Приставы просят жителей Карелии позвонить им и рассказать о коррупции

Новости. Общество
11:40, 21 Мая 2021
фото: © picture-alliance/D. Reinhardt

В понедельник, 24 мая, карельские приставы проведут "горячую линию", посвященную противодействии коррупции, сообщили в УФССП республики.

Сотрудники отделения собственной безопасности УФССП России по Республике Карелия 24 мая с 10.00 до 12.00 проведут «горячую линию» по вопросам профилактических мероприятий, направленных на противодействие коррупции.

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Граждане смогут обратиться по номеру телефона 8 (8142) 76 — 56 — 35.

На все вопросы ответят сотрудники отделения собственной безопасности.

Также по вопросам противодействия коррупции жители республики смогут направить обращения в письменном виде в УФССП России по Республике Карелия по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, каб. 317.

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