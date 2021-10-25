Приставы России создали новый вид обращений для граждан-двойников

На сервисе УФССП России появилась услуга, позволяющая людям, ошибочно записанным в должники, оперативно добиться справедливости.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сервис УФССП «Интернет-приемная» дополнился новым видом обращений для граждан, ошибочно записанных в должники.

Теперь они могут оперативно решить свой вопрос, выбрав в сервисе «Интернет-приемная» тему «Я двойник!».

На рассмотрение вопроса отводится два дня. Сотрудники УФССП запрашивают документы, позволяющие полностью идентифицировать личность обратившегося. После получения документов судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит наложенные на мнимого должника ограничения.