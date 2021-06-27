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Приставы трижды наказали жительницу Карелии за неуплата административного штрафа

Новости. Общество
11:41, 28 Июня 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В Беломорске провинившуюся местную жительницу оштрафовали, отправили на обязательные работы, а потом арестовали, сообщается на сайте Управления службы судебных приставов Карелии.

В Беломорском районе местной жительнице за административное нарушение назначили штраф в 500 рублей, но она его не выплатила. Тогда приставы пришли к должнице и назначили ей в наказание второй штраф, в двойной размере невыплаченного – тысячу рублей. Но таких денег тоже не нашлось у женщины.

И приставы вновь появились на пороге у местной нарушительницы и назначили ей новое наказание: 20 часов обязательных работ в обществе с ограниченной ответственностью. Но женщина из положенных 20 часов смогла отработать только 6. Руководство общества с ограниченной ответственностью сообщило об этом приставам, которые по этому поводу составили административный протокол и направили его в мировой суд.

Суд принял решение арестовать на двое суток злостную нарушительницу в Беломорском районе.

И здесь приставы напомнили, что арест не освобождает от назначенных обязательных работ, поэтому, как только женщина выйдет на свободу, ее вновь ждут в обществе с ограниченной ответственностью.

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