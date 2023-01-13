Приставы убрали ларек с сувенирными товарами с набережной Петрозаводска

Собственник демонтировал незаконно установленный ларек с сувенирной продукцией у Речного вокзала Петрозаводска, освободив земельный участок, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по работе с юридическими лицами Петрозаводска находится производство в отношении должника — общества с ограниченной ответственностью — об обязании его в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить место от нестационарного торгового объекта в Петрозаводске по пропекту К.Маркса в районе Речного вокзала и передать земельный участок Министерству имущественных и земельных отношений Карелии.

Судебный пристав вручил руководителю ООО постановление о возбуждении исполнительного производства, а когда пришел на речной вокзал, то увидел, что решение суда не исполнено. Пристав выписал собственнику штраф на 50 тысяч рублей и назначил новый срок исполнения решения суда, а чтобы предприниматель побыстрее демонтировал ларек с сувенирной продукцией, отключил ему электричество и вручил требование о прекращении ведения деятельности.

В отношении руководителя должника-организации за неисполнение требования составлен протокол об административном правонарушении и ему вручено предупреждение об уголовной ответственности.

Руководитель ООО не стал усугублять ситуацию и исполнил решение суда.