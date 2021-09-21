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Приставы в Карелии арестовали автомобиль должника, чтобы заставить его заплатить налоги

Новости. Общество
16:35, 29 Сентября 2021
фото: © imag.one

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В Питкярантском районе приставы арестовали автомобиль у местного жителя, чтобы заставить его вернуть долг по налогам и кредитам, сообщили в УФССП Карелии.

В Питкярантском районе местный житель задолжал по налогам и кредитам 64 тысячи рублей и не хотел отдавать деньги.

Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, также было обращено взыскание на расчетные счета должника, находящиеся в кредитных организациях, и временно ограничен выезд из Российской Федерации.

Позже приставам удалось найти злостного неплательщика и пригласить его на прием, где выяснилось, что уклоняющийся от уплаты долга гражданин намеревается продать свой автомобиль Chevrolet Nivа.

Приставы арестовали внедорожник и сказали, что продадут его в счет долга.

Мужчина, не желавший такого развития событий, погасил долг в полном объеме.

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