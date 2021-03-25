Приставы в Карелии арестовали имущество должников в 2020 году на полмиллиарда рублей

Судебные приставы-исполнители в 2020 году наложили аресты на имущество должников на сумму более 450 млн рублей.

Об этом говорится в отчете УФССП по Карелии об итогах работы за прошлый год.

Почти все арестованное имущество было выставлено на продажу, но вырученная от реализации сумма составила всего 53 млн рублей.

В целом за 2020 год сотрудники УФССП по Карелии окончили 273 тысячи исполнительных производств на сумму 6,4 млрд рублей, но взыскана была только половина этой суммы - 3,2 млрд рублей - алиментные платежи, штрафы, налоги, долги по зарплате и иные обязательства.

Кроме ареста имущества к должникам применялись другие меры принуждения.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".