Приставы в Карелии арестовали у должника все счета и наложили запрет на все что можно, чтобы вернуть деньги в казну

В Костомукше мужчина задолжал 1,8 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Костомукши в отношении должника находилось сводное исполнительное производство, состоящее из 11 дел о взыскании задолженностей по налогам, штрафам и коммунальных платежей на общую сумму более 1,8 млн руб.

В целях обеспечения и исполнения решения суда в отношении 6 транспортных средств иностранного производства, 1 маломерного судна, 6 единиц недвижимого имущества, зарегистрированных за должником, был введен запрет на регистрационные действия.

Также был наложен арест на все денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в 4 банках.

Получив уведомление от одного из банков об аресте денежных средств, должник незамедлительно связался с судебным приставом-исполнителем и пояснил, что в Костомукше он не живет уже более 5 лет и не имеет физической возможности приехать и лично погасить задолженность, поэтому попросил списать требуемую сумму с одного из его счетов.

В течение 4 дней задолженность по исполнительным документам была погашена в полном объеме.