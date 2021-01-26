Приставы в Карелии оставили убийцу без наследства

Судебные приставы Карелии списали со счета заключенного долг, лишив его наследства, сообщили в УФССП Карелии.

У карельских судебных приставов находились документы о взыскании морального вреда, причиненного преступлением. Это без малого – полмиллиона рублей штрафа. Сам должник на тот момент отбывал наказание за убийство.

Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства и об обязанности возместить моральный вред. Однако трудоустраиваться по месту отбывания наказания арестант не собирался, долг не погашал.

В отношении заключенного приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 35 тыс. рублей. Имущества и денег у должника не было, однако в начале прошлого года мужчина "разбогател" благодаря открывшемуся наследству. Об этом узнал судебный пристав-исполнитель.

По завершении наследственного дела на расчетный счет должника поступили деньги, которые по решению судебного пристава были списаны в счет погашения долга. Таким образом, долг в размере 500 тыс. рублей и сумма исполнительского сбора оказались выплачены в полном объеме.