Приставы в Карелии отправили на работу алиментщиков, задолжавших своим детям больше миллиона рублей

В Лахденпохском районе трое местных жителей были отправлены на обязательные работы, так как не выплачивали алименты своим детям, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Лахденпохскому району на исполнении находятся производства в отношении трех должников по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей. У одного из алиментщиков задолженность перед своими детьми составляет 400 тысяч рублей, у второго - 58 тысяч рублей, а третий накопил долг на сумму в 760 тысяч рублей.

Никто из должников официально не трудоустроен, движимого и недвижимого имущества на праве собственности не имеет. Приставы предупредили алиментщиков о последствиях невыплаты долгов своим детям.

Поскольку должники не платили алименты в течение длительного времени и не предпринимали никаких усилий к погашению задолженности, то все трое были привлечены к административной ответственности. Также было назначено наказание в виде обязательных работ: алиментщик, задолжавший 58 тысяч рублей, должен отработать 40 часов, за долг в 400 тысяч алиментщику также назначено 40 часов обязательных работ, а третьему нарушителю было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Далее для алиментщиков может наступить уже уголовная ответственность, предупредили приставы.