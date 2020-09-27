Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии 1
Сегодня 09:07
Ушла из жизни первый детский омбудсмен Карелии Галина Григорьева 5
27.09.2020 17:03
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста 1
27.09.2020 21:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРАНТИН В ШКОЛАХ, НОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА И ПОГИБШИЙ МОТОЦИКЛИСТ
27.09.2020 19:00
Небольшое понижение температуры ожидается в понедельник в Карелии
27.09.2020 17:00

Приставы в Карелии отправили на работу алиментщиков, задолжавших своим детям больше миллиона рублей

Новости. Общество
12:37, 28 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
Загрузка...

В Лахденпохском районе трое местных жителей были отправлены на обязательные работы, так как не выплачивали алименты своим детям, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Лахденпохскому району на исполнении находятся производства в отношении трех должников по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей. У одного из алиментщиков задолженность перед своими детьми составляет 400 тысяч рублей, у второго - 58 тысяч рублей, а третий накопил долг на сумму в 760 тысяч рублей.

Никто из должников официально не трудоустроен, движимого и недвижимого имущества на праве собственности не имеет. Приставы предупредили алиментщиков о последствиях невыплаты долгов своим детям.

Поскольку должники не платили алименты в течение длительного времени и не предпринимали никаких усилий к погашению задолженности, то все трое были привлечены к административной ответственности. Также было назначено наказание в виде обязательных работ: алиментщик, задолжавший 58 тысяч рублей, должен отработать 40 часов, за долг в 400 тысяч алиментщику также назначено 40 часов обязательных работ, а третьему нарушителю было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Далее для алиментщиков может наступить уже уголовная ответственность, предупредили приставы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
25.09.2020, 07:50
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
21.09.2020, 16:40
Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»