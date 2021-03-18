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Приставы в Карелии взыскали с фирмы полумиллионый долг, пригрозив арестом авто

Новости. Общество
13:34, 19 Марта 2021
фото: © Fotolia/UfaBizPhoto
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Судебный пристав взыскал с юридического лица более полумиллиона рублей в пользу налогового органа, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Костомукше на исполнении находился документ о взыскании с должника-организации в пользу налогового органа задолженности свыше 540 тыс. рублей, включая исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере более 35 тыс. рублей.

Судебный пристав, чтобы взыскать долг с организации, вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, являющихся объектами права собственности юридического лица, с последующим наложением на него ареста.

Не желая лишиться имущества, должник в течение двух месяцев погасил задолженность в полном объеме, включая сумму исполнительского сбора.

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Комментарии

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Саныч
2021-03-19 14:11:16
Ощущение, что только в Костомукше судебные приставы работают.
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