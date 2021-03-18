Приставы в Карелии взыскали с фирмы полумиллионый долг, пригрозив арестом авто

Судебный пристав взыскал с юридического лица более полумиллиона рублей в пользу налогового органа, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Костомукше на исполнении находился документ о взыскании с должника-организации в пользу налогового органа задолженности свыше 540 тыс. рублей, включая исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере более 35 тыс. рублей.

Судебный пристав, чтобы взыскать долг с организации, вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства, являющихся объектами права собственности юридического лица, с последующим наложением на него ареста.

Не желая лишиться имущества, должник в течение двух месяцев погасил задолженность в полном объеме, включая сумму исполнительского сбора.