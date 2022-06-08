Приставы в Карелии заставили организацию выдать команде пожарных форму, инструмент и воду для борьбы с огнем в лесу

Судебные приставы в Беломорском районе обязали должника профессионально подготовиться к пожароопасному сезону, сообщили в УФССП Карелии.

В Беломорском районе у приставов находилось на исполнение производство, в рамках которого они должны были обязать организацию-должника доукомплектовать пожарный пункт на лесном участке оборудованием и инвентарем. Исполнить требование должнику было предписано в течение 14 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Суд обязал должника доукомплектовать пожарный пункт оборудованием и инвентарем, спецодеждой по числу лиц, участвующих в мероприятиях, мобильными средствами пожаротушения, пожарным инструментом: бензопилой, топорами, лопатами, емкостями для доставки воды объемом 10-15 литров, индивидуальными перевязочным пакетами по числу лиц, участвующих в мероприятиях, аптечкой первой помощи на каждые 5 человек, воздуходувками.

Судебный пристав ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства и предупредил руководителя должника-организации о негативных последствиях в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке.

Должник требования исполнительного документа выполнил.