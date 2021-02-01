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Приставы встали на пути посетителей, которые пришли в суд с электрошокерами и ножами

Новости. Общество
18:20, 02 Февраля 2021
фото: © Алексей Никольский/РИА Новости
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В минувшем году на входе в здания судов Карелии судебные приставы пресекли попытки проноса 84 запрещенных предметов, сообщили в УФССП республики.

Несознательные граждане пытались пронести в суд слесарные и строительные инструменты, ножи. В незначительном количестве, но были обнаружены и другие запрещенные предметы, которые могут представлять опасность, - это аэрозольные распылители, электрошоковые устройства. Посетителей, у которых они были обнаружены, не пропустили в здания судов.

Кроме того, в прошлом году судебные приставы доставили в суды 2061 человека для рассмотрения с их участием уголовных и административных дел.

В рамках оказания содействия органам внутренних дел судебные приставы по итогам 2020 года задержали 83 человека, находившихся в розыске, а также уклонявшихся от исполнения наказания. Из них 10 за тяжкие преступления.

В Центр временного содержания иностранных граждан МВД России по Карелии по постановлениям судов о препровождении иностранных граждан и лиц без гражданства судебные приставы доставили 17 человек. До пунктов пропуска через госграницу РФ должностные лица УФССП Карелии препроводили 11 иностранных граждан, которые отбыли в Узбекистан, Украину, Грузию, Азербайджан, Армению, Сирию, Египет и Иорданию.

В 2020 году происшествий при обеспечении безопасности судей, участников судебных процессов, работников и посетителей судов и участков мировых судей допущено не было.

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