Приставы взыскали с петербуржца, буянившего на фестивале в Карелии, 50 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга», дебоширивший на фестивале «Воздух» в Карелии, не торопился платить назначенный судом штраф.

Как пишет «Фонтанка», поездка на музыкальный фестиваль в Карелию закончилась для жителя Петербурга уголовным делом. Он разбил автомобили музыкантов и подрался с полицейским. Об этом сообщили судебные приставы Петербурга 4 октября.

В июне 34-летний любитель музыки приехал с другом в поселок Чална в Карелии на фестиваль. Судя по всему, это был трехдневный фестиваль «Воздух Карелии», который прошел в конце июня.

Мужчина подвыпил и стал буянить. На парковке меломан принялся разбивать автомобили музыкантов и участников концерта. На стоянку прибыли сотрудники полиции. Как рассказал суду один из полицейских, мужчина, не желая быть задержанным, ударил сотрудника органов по лицу. Сам же дебошир говорит, что ничего не помнит. Однако свою вину он полностью признал.

Пряжинский районный суд Карелии признал петербуржца виновным в применении насилия к представителю власти, назначил ему штраф и обязал выплатить полицейскому компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.

Но, видимо, платить петербуржец не торопился. Тогда приставы возбудили исполнительное производство и взыскали деньги с банковского счета неплательщика.

Ранее мы писали о 34-летнем жителе Санкт-Петербурга, бившем автомобили возле палаточного лагеря на «Воздухе», а также оказавшего сопротивление полицейским.