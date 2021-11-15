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Приватизация подвалов жилых домов может нарушить права жильцов, заявили в горсовете Петрозаводска

Новости. Общество
11:59, 25 Ноября 2021
фото: © pbs.twimg.com

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План приватизации подвалов жилых домов на 2022 год, предложенный администрацией Петрозаводска, вызвал разногласия на сегодняшнем заседании Петросовета.

Согласно плану, предлагается выставить на торги почти 30 подвальных помещений, которые находятся в муниципальной собственности.

По словам депутата Ольги Тужиковой, она получила обращения от 44 жителей города, которые выступают против приватизации. По их мнению, продажа повальных помещений может привести к тому, что там откроются торговые точки. Противники приватизации намерены добиваться включения этих помещений в состав общедомового имущества.

Тужикова предложила исключить этот вопрос из повестки дня, отправить план приватизации на доработку и обсудить его с жильцами домов, где готовится приватизация.

В защиту плана выступили другие депутаты Петросовета. По их мнению, муниципалитет, как собственник помещений, имеет право распоряжаться ими по своему усмотрению, а если жильцы с этим не согласны, то должны обращаться в суд. Кроме того, включение подвалов в состав общедомового имущества приведет к тому, что жильцам придется оплачивать его содержание, пояснили в Петросовете.

Большинство депутатов поддержало план приватизации.

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Комментарии

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кир
2021-11-25 14:38:33
Даже вопрос не надо ставить о приватизации подвалов. Инициаторов уволить без права переписки. :)
кенгуру
2021-11-25 14:33:50
агрекалча бы давно прихватила подвальник. А то бедолаги в холоде сидят, бабло собирают с агрекалчанутых на котел, а они и скидываются
АК
2021-11-25 14:09:45
Чудны дела твои, господи. Это как подвал не является общедомовым имуществом? там проходят коммуникации, освещение за счет жильцов.
Гость
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