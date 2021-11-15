Приватизация подвалов жилых домов может нарушить права жильцов, заявили в горсовете Петрозаводска

План приватизации подвалов жилых домов на 2022 год, предложенный администрацией Петрозаводска, вызвал разногласия на сегодняшнем заседании Петросовета.

Согласно плану, предлагается выставить на торги почти 30 подвальных помещений, которые находятся в муниципальной собственности.

По словам депутата Ольги Тужиковой, она получила обращения от 44 жителей города, которые выступают против приватизации. По их мнению, продажа повальных помещений может привести к тому, что там откроются торговые точки. Противники приватизации намерены добиваться включения этих помещений в состав общедомового имущества.

Тужикова предложила исключить этот вопрос из повестки дня, отправить план приватизации на доработку и обсудить его с жильцами домов, где готовится приватизация.

В защиту плана выступили другие депутаты Петросовета. По их мнению, муниципалитет, как собственник помещений, имеет право распоряжаться ими по своему усмотрению, а если жильцы с этим не согласны, то должны обращаться в суд. Кроме того, включение подвалов в состав общедомового имущества приведет к тому, что жильцам придется оплачивать его содержание, пояснили в Петросовете.

Большинство депутатов поддержало план приватизации.