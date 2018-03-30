Признаки сговора выявлены при установке освещения на двух участках дорог в Карелии

Контрольно-счетная палата Карелии усматривает признаки картельного сговора двух фирм, участвовавших в аукционах на обустройство уличного освещения двух участков региональных дорог.

Выводы КСП содержатся в ее отчете о результатах проверки законности и эффективности использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия в 2016 и 2017 годах.

Аудиторы установили, что Управление автомобильных дорог Карелии проводило в 2017 году два аукциона для выбора подрядчика, который выполнит установку недостающего уличного освещения на участках автомобильных дорог Олонец-Питкяранта-Ляппясилта в селе Видлица Петрозаводск-Суоярви в поселке Эссойла.

В аукционах участвовали ООО "Стройэнерго" и ООО "Строительная компания Феникс", которое и стало победителем.

Подробнее о нарушениях, которые выявили аудиторы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".