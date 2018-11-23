"Призыв властей Карелии к выпускникам о спонсировании школ выглядит, по меньшей мере, странно"

Журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов рассуждает о предложении властей Карелии скинуться школам на окна.

Когда известный исследователь деревянной архитектуры Вячеслав Орфинский жертвует крупную сумму на восстановление сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге, это вызывает понимание и уважение. Академик изучал памятник со студенческой скамьи, и поджог храма стал для ученого личной трагедией, пишет журналист.

"Но когда первые лица Карелии предлагают жителям республики, где каждый шестой находится за чертой бедности, скинуться на установку новых окон в общеобразовательных учреждениях, это напоминает "добровольно-принудительные" сборы на "ремонт класса" или "в фонд школы", с которыми, думаю, сталкивался каждый родитель еще с советских времен", - считает он.

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