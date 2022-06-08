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«Отстаивайте свои права»: юрист дал советы призывникам Карелии

Новости. Общество
13:30, 20 Июня 2022
фото: © Архив ИТАР-ТАСС / ЕРА / ZURAB KURTSIKIDZE

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По мнению петрозаводского юриста, карельские призывники должны быть готовы к отстаиванию своих прав и законных интересов.

Петрозаводский юрист Марат Самсонов уже более 10 лет занимается проблемами помощи призывникам в Карелии. По мнению юриста, призывники Карелии должны быть готовы к отстаиванию своих прав и законных интересов. Именно такую работу правового и консультативного характера юрист и проводит в Петрозаводске, консультируя карельских призывников по вопросу их прав в военкомате. 


© Антон Тайбарей / nao24.ru

1. Как показывает практика, в военкомате действует правило — призывник, прояви инициативу. А именно: если призывник, при решении вопроса о его годности хранит молчание, прячет от докторов свои медицинские документы или говорит, что у него все в порядке, то у него есть все шансы пойти служить в армию, даже если у него имеется непризывное заболевание. Все просто: если нет медицинских данных, откуда врач возьмет информацию, что призывник болен? Информировать врача о своей проблеме — прямая задача призывника.

Поэтому петрозаводские юристы советуют информировать военкомат о наличии у вас непризывного заболевания.

Врачи военкомата не занимаются постановкой диагноза. Чтобы не уйти в армию с серьезным заболеванием, важно самостоятельно подготовиться к медкомиссии и пройти обследования, представив врачу документы о наличии заболевания. 

При наличии вопросов по диагностике призывника могут направить на дополнительное обследование. При подтверждении непризывного заболевания комиссия обязана признать гражданина негодным или ограниченно-годным к военной службе (категории годности «Д» «В»), освободить от призыва на основании ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и зачислить в запас ВС. Также есть категория годности «Г» — временно не годен к службе.


фото: © Global Look Press

2. Если у призывника есть непризывное заболевание, необходимо понимать, что это чревато проблемами в армии, вплоть до серьезных последствий для его здоровья. Именно поэтому на призывной комиссии и ранее, на медицинской комиссии надо активно информировать о наличии у молодого человека непризывного заболевания, писать по этому поводу заявления с просьбой освободить от службы в армии, представлять соответствующие медицинские доказательства в виде медицинских документов, справок, выписных эпикризов и прочего. Короче говоря, надо активно отстаивать свои права.

Если призывнику определили категорию годности и отправили на призывную комиссию до того, как им были сданы анализы по направлению от военкомата, то это серьезное нарушение закона. О нем можно сразу же подать жалобу врачу, руководящему работой военно-врачебной комиссии или начальнику военного комиссариата. В дальнейшем решение о призыве на основе такого рода медицинского освидетельствования следует обжаловать в суд. Копии любых жалоб и документов следует сохранять, поставив на них отметку о принятии. Также лучше обратиться к призывному юристу, который сможет оказать помощь.

Бывают ситуации, когда врач игнорирует жалобы, отказывает в направлении на дополнительное обследование и сразу выставляет призывную категорию. Если у призывника нет медицинских документов, его могут признать годным к службе. Чтобы отстоять свои права и не попасть в армию, имея непризывной диагноз, а также доказать факт наличия заболевания, необходимо обжаловать решение военкомата и одновременно с этим пройти необходимые обследования.

В случае, если врачи военкоматов отказываются верить документам, полученным от платных врачей, возникает крайне спорная ситуация. Так или иначе, надо настаивать на своих документах. Частные клиники так же имеют проводить обследования и диагностику, как и другие медицинские учреждения. Дополнительно можно обратиться в поликлинику по месту жительства и уже там пройти все исследования. Чем больше доказательств наличия заболевания из разных организаций — тем лучше.


фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

3. Если призывник считает, что имеет право на отсрочку от призыва — надо также смело об этом заявлять.

У призывника есть права, в частности на те или иные отсрочки, по ст. 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе», которые он имеет право реализовывать в ходе взаимодействия с призывной комиссией.

Если у призывника есть право на отсрочку, значит надо не ждать, пока это случится само по себе, а завить об этом: четко, громко, доходчиво.

Юристы Петрозаводска по призывным спорам помогают:

• составить заявление в военкомат о наличии непризывного заболевания

• построить позицию на медицинской комиссии, доказывать факт неблагополучия со здоровьем

Юристы представляют интересы призывника на медицинской комиссии и заседании призывной комиссии Петрозаводска.

При неблагоприятном исходе, направляются жалобы в призывную комиссию Карелии, либо формируется заявление в суд.

Вывод: если призывника признали годным к службе и вынесено решение о призыве, которое его не устраивает, он имеет право обжаловать его в вышестоящую призывную комиссию или суд или и туда, и туда.  На время обжалования решение о призыве должно быть приостановлено. В этом ему могут помочь призывные юристы Петрозаводска.

Призывной юрист Петрозаводска
Самсонов Марат Сергеевич

Контакты:
Телефон: (88142) 63-94-71

Сайт: petrozavodsk-prizyv.ru
ВКонтакте: advokatpetrozavodsk

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