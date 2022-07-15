Проба на чистоту: воду в Петрозаводске можно проверить в лаборатории

Ежедневно из Петрозаводской губы Онежского озера через очистные сооружения карельской столицы проходит около 70 тысяч кубометров воды.

Перед тем, как попасть в жилые дома и организации, водопроводная вода проходит поэтапную очистку с помощью систем промышленных фильтров, химических добавок и ультрафиолетового излучения.

Благодаря использованию современных технологий из водоочистных сооружений АО «ПКС-Водоканал» к горожанам уходит холодная вода, которая полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. При этом не всегда в городские квартиры она поступает чистой. Причиной изменения цвета, появления мутных взвесей и неприятного привкуса может стать состояние внутридомовых сетей, с заявлением на обследование которых нужно обратиться в управляющую компанию.

Андрей Платонов, начальник лаборатории АО «ПКС-Водоканал» уточнил:

«Лаборатория «ПКС-Водоканал» берет пробы холодной воды на каждом этапе очистки. Специалисты проверяют содержание микроорганизмов и химических элементов, которое строго должно соответствовать требованиям нормативных документов».

Помимо этого, лаборатория предприятия работает с юридическими и физическими лицами и проводит платное исследование воды из городских квартир, скважин частных домов и дачных колодцев. Специалисты берут пробы по более 30 параметрам: на окисляемость и жесткость, наличие железа и марганца, а также по другим показателям заказчиков. Например, на проверку жесткости для бесперебойного функционирования бойлеров, стиральных и посудомоечных машин.

Для проведения лабораторных исследований воды необходимо отправить заявку на почту АО «ПКС-Водоканал» pwc-secretary@rks.karelia.ru или в Центр единого обслуживания (Петрозаводск, ул. Гоголя, 60) и заключить договор для оплаты услуг. Стоимость услуги зависит от показателей, по которым производится исследование, и в среднем составляет от 3000 до 4000 рублей. Уточнить подробности по перечню проб можно в лаборатории предприятия по телефону 8 (8142) 78-26-61.