Проблем с контрактом по ремонту дороги на Марциальные воды нет, заявили власти

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Администрация Кондопожского района Карелии опровергла сообщение о приостановке заключения контракта, предусматривающего ремонт дороги, ведущей через Марциальные воды к поселку Гирвас.
Наименование дороги "Кола-Кончезеро-Шуйская-Гирвас" фигурирует в решении УФАС о приостановке заключения контракта.
Как пояснили "Вестям Карелии" в районной администрации, это название, согласно официальному перечню автодорог, распространяется на Объездную дорогу, расположенную на территории города Кондопога. Формально Объездная дорога включена в состав "Кола-Кончезеро-Шуйская-Гирвас", но фактически она проходит в 30 километрах от этой автотрассы.
О каком контракте ведет речь УФАС, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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