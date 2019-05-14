Проблем с контрактом по ремонту дороги на Марциальные воды нет, заявили власти

Администрация Кондопожского района Карелии опровергла сообщение о приостановке заключения контракта, предусматривающего ремонт дороги, ведущей через Марциальные воды к поселку Гирвас.

Наименование дороги "Кола-Кончезеро-Шуйская-Гирвас" фигурирует в решении УФАС о приостановке заключения контракта.

Как пояснили "Вестям Карелии" в районной администрации, это название, согласно официальному перечню автодорог, распространяется на Объездную дорогу, расположенную на территории города Кондопога. Формально Объездная дорога включена в состав "Кола-Кончезеро-Шуйская-Гирвас", но фактически она проходит в 30 километрах от этой автотрассы.

О каком контракте ведет речь УФАС, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".