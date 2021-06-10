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Минприроды Карелии: проблема с утилизацией покрышек в Петрозаводске решена

Новости. Общество
10:15, 11 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

Компания ООО «Дмитровский завод РТИ» приступит к вывозу шин из Петрозаводска на следующей неделе.

И.о министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов и начальник Карелприроды завершили переговоры с руководством компании из Москвы ООО «Дмитровский завод РТИ».

Временный пункт приема муниципального предприятия «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, который принимает старую резину у населения, уже заполнен. Сейчас там накоплено более 400 тонн старых покрышек, которые необходимо вывозить.

В результате принятых решений компания еженедельно будет забирать 12 тонн резины и готова поэтапно вывезти все покрышки.

На совещании с руководством Минприроды Карелии и компании ООО «Дмитровский завод РТИ» 10 июня обсудили дальнейшее решение вопроса по утилизации шин из районов Карелии, переработки компьютерной и бытовой техники, а также использования в качестве вторсырья переработанной резиновой крошки в Карелии.

Завод компании является одним из крупнейших в стране  по переработке и утилизации отходов.  Основное направление деятельности фирмы — сбор, транспортировка, переработка шин и других резинотехнических изделий.

У компании накоплен богатый опыт работы, есть современное оборудование и собственный автопарк, которые помогают утилизировать отходы из 26 субъектов России. Деятельность предприятия полностью сертифицирована.

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Комментарии

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кир
2021-06-11 11:45:39
Сколько времени к этому шли, бестолочи?
redblack
2021-06-11 10:28:59
Решена? По 12 тонн в неделю до конца года не разгрести. Хотя, все лучше, чем ничего.
Гость
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