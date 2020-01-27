Проблему "аварийки" хотят решить с помощью всероссийской реновации

Законопроект "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации" обсудят в Госдуме.

Государственная Дума проведет совещание, на котором обсудит законопроект "О реновации жилищного фонда в Российской Федерации", сообщила в понедельник ТАСС соавтор документа, депутат Госдумы Галина Хованская.

Как пишет ТАСС, депутаты Госдумы Галина Хованская и Сергей Миронов в сентябре 2018 года вносили в Госдуму соответствующий законопроект, согласно которому под реновацией понимается реконструкция или снос жилых домов. Кроме того, 25 января 2020 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Вести в субботу" сказал, что необходимо развивать проект всероссийской программы реновации жилья, а также нужно начать "отрабатывать его на крупных городах".

"Мы сейчас будем возвращаться к этой теме [всероссийской реновации жилого фонда]. Мы направили [законопроект] в рассылку, сейчас срок рассылки заканчивается. Я думаю, что мы проведем совещание, обсудим эту тему. Тем более, что есть позиция у курирующего [строительство и региональное развитие] заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина", - сказала Хованская.

По ее мнению, программа реновации позволит предотвратить появление в будущем аварийных домов и будет стоить дешевле, чем точечное переселение по конкретным домам из аварийного фонда. Также она позволит привлечь инвесторов для работы с земельными участками, добавила Хованская.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, для реализации программы всероссийской реновации городам может потребоваться федеральная финансовая поддержка. "Не уверен, что кроме Москвы кто-то способен запускать подобную программу без федеральной бюджетной поддержки. Но если объем профицита федерального бюджета позволит, то не вижу причин не начать двигаться в этом направлении", - считает он.