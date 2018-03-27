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Новости. Общество
13:10, 27 Марта 2018

Проблему вывоза снега в Петрозаводске решат за счет сокращения расходов МУП ПЭС

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Расходы муниципального предприятия "Петрозаводские энергетические системы" сокращаются, сэкономленные таким образом средства позволят профинансировать работы по вывозу снега в карельской столице.

Об этом сегодня журналистам сообщила глава Петрозаводска.

Ранее Ирина Мирошник призналась, что предусмотренные муниципальным контрактом лимиты на вывоз снега в 2018 году почти исчерпаны, и мэрии придется искать дополнительные средства на эти цели.

На встрече с журналистами, состоявшейся сегодня, глава города заявила, что власти нашли источник финансирования работ по вывозу снега.

"Источник определен в связи с тем, что снижаются тарифы на электроэнергию – а это важное достижение правительства Республики Карелия, – и, соответственно, сокращаются на несколько миллионов расходы МУП "Петрозаводские энергетические системы", - сказала градоначальница. - Высвободжаемые средства будут направлены - мы уже запустили эту процедуру - на дополнительные расходы по вывозу снега и субсидирование МУП "Городской транспорт".

Ирина Мирошник уточнила, что речь идет о порядка 9 млн рублей. Какую часть этой суммы получит троллейбусное управление, а сколько уйдет на работы по вывозу снега, определит комитет ЖКХ.

В настоящее время уборкой города занимаются 25 единиц техники, а также 20 рабочих.

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