Проблемы бюджета Петрозаводска в 2023 году мэр назвал самыми сложными за последние годы

Исполнение бюджета Петрозаводска в 2023 году будет сложным из-за необходимости дополнительного финансирования срочных расходов, не предусмотренных ранее в городской казне.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» сообщил мэр города Владимир Любарский.

«Мне сложно оценивать всю историю формирования городских бюджетов, но мне кажется, что таких сложных ситуаций в городском бюджете не было достаточно давно», — сказал он.

По его словам, крупные дополнительные расходы потребуются, в том числе, на капитальный ремонт школы № 3 и на выполнение судебных решений о выплатах компании «Балтэнергоэффект», которой задолжала предыдущая администрация города.