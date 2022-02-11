Проблемы с реконструкцией детского лагеря в Карелии объяснили плохим качеством советской застройки

Министр образования Карелии Роман Голубев объяснил, почему два корпуса детского лагеря «Айно» придется строить заново.

Он напомнил, что «Айно» в 2020 году был передан из муниципальной в республиканскую собственность. Загородная база теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. На территории лагеря в Лососинном рассчитывают создать многофункциональный детско-юношеский центр.

«Все технические экспертизы по зданиям „Айно“ 1989 года постройки были проведены. Один корпус и основное здание с пищеблоком признаны непригодными для дальнейшего использования. Казалось бы, кирпичные здания! Но мы вынуждены признать, что строили их хозспособом, в конце 80-х возводили объекты быстро, много, и иногда работы проводились некачественно. Экспертиза показала, что пригодны только два корпуса», — пояснил Голубев.

О проблемах летней оздоровительной кампании в Карелии читайте в статье «Неполноценный детский отдых».